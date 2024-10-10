Gaziantep\'te İşitme Kaybı Olan Çocuklara Destek

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Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Kliniği, işitme kaybı olan çocuklara hizmet veriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, klinikte, işitme kaybı olan çocuklara erken teşhis ve tedavi olanağı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Hastanesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Aytaç, işitme kaybı olan çocuklara klinik olarak öncelik verdiklerini söyledi.

Klinikte birçok tedavi ve ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

"Odyometri birimimizde çeşitli testlerin yapıldığı ayrı ayrı odalarımız var. İşitsel düzeyi ölçmek adına ayrıntılı birçok test gerekliliği söz konusu. Doğan her bebeğin duyup duymadığını erken teşhis etmek için işitsel test yapılması gerekir. Bu testlerden kimi zaman güvenilir sonuç alamadığımız çocuklar olabiliyor. Bu gibi durumlarda ise çocuklarımıza serbest saha dediğimiz oyun alanı oluşturduğumuz yerde ekstra testler yapıyoruz."