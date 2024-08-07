Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu zanlısı yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu zanlısı yakalandı.
Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlenen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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