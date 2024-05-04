Gaziantep\'te Kaçak Akaryakıt Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kaçak akaryakıt ticareti yapan şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik fiziki ve teknik takip başlattı.
Şehitkamil ilçesinde bir garajda kaçak akaryakıt satışı yapıldığını belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 11 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Konuyla ilgili M.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı.
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