Gaziantep\'te Kaçak İlaç Operasyonu

Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Ekipler, Şahinbey ilçesinde şüpheli hareketlerde bulunan 2 yabancı uyruklunun çantasında ve yanlarındaki poşette yaptığı aramada, kaçak, barkodsuz, etiketsiz 397 antibiyotik ile 285 cinsel içerikli ilaç ele geçirdi.
Gözaltına alınan U.H. ve G.H, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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