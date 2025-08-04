Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, şüpheli İ.Ş'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, gümrük kaçağı ?53 cep telefonu, 25 kablosuz kulaklık, 27 akıllı kol saati, 187 şarj adaptörü ve187 şarj kablosu ele geçirildi.
Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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