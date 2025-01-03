Gaziantep'te Kumar Operasyonu

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Gaziantep'te iş yerinde 7 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kumar oynayan ve oynatanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bir iş yerinde yapılan aramada, 7 kumar makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.