Gaziantep'te Kurban Bayramı Mesajları

Gaziantep'teki protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı'nın huzur, kardeşlik ve paylaşma duygularını yücelten bir bayram olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı'nın millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Şahin, şunları aktardı:

"Kurban Bayramı'nın gönülleri yumuşatması, idrakleri aydınlatması ve insanlığa vicdanı, merhameti yeniden hatırlatması en büyük temennimizdir."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Cengiz Şimşek'te, bayramların, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu söyleyerek Kurban Bayramı'nı kutladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise, Kurban Bayramı'nın manevi değerleri bir kez daha yücelteceğini kaydetti.