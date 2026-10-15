Gaziantep'te mermer atölyesinde stant altında kalan 1 işçi öldü, biri ağır yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te mermer atölyesinde stant altında kalan 1 işçi öldü, biri ağır yaralandı

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Gaziantep\'te mermer atölyesinde stant altında kalan 1 işçi öldü, biri ağır yaralandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Halep Bulvarı'nda bulunan mermer atölyesinde, mermerlerin yer aldığı stant iki işçinin üzerine düştü. 1 işçi yaşamını yitirdi, ağır yaralanan 1 işçi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'te üzerlerine mermer düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Halep Bulvarı'ndaki mermer atölyesinde mermerlerin bulunduğu stant, Hüseyin Gezer ile Suriye uyruklu Yusuf Hacşehelanmed'in üzerine düştü.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hacşehelanmed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Gezer ise Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından Hacşehelanmed'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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