Gaziantep'te Meslek Lisesi Yangını

Gaziantep'te meslek lisesinde yangın (2)

Gaziantep'te Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyenin çatısı iş makineleri ile açıldı. Alevlerin tekrar başlaması ile itfaiye ekipleri takviye destek istedi. Çatısı açılan atölyede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber: Kadir GÜNEŞ - Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA