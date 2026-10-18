Gaziantep'te pamuk fabrikasındaki yangın 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Gaziantep'te pamuk fabrikasındaki yangın 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te bir pamuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken yangının hasara yol açtığı görüldü.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Gaziantep'te bir pamuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada hasar oluştuğu görüldü.
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,
Kaynak: DHA
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