Gaziantep'te polisin araçta yaptığı aramada 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te polisin araçta yaptığı aramada 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araçta arama yapıldı.
Aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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