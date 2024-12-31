Gaziantep\'te Sahte İçki Operasyonu

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Gaziantep'te sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce içki kaçaklığının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 15 gün süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon düzenlenen adreslerde sahte ya da kaçak 409 şişe içki, 606 litre etil alkol, 533 litre dökme alkol, 2 bin 201 boş şişe, kapak ve etiket ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.