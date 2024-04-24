Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından 28. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturulması için fidan dikimi yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından 28. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturulması için fidan dikimi yapıldı

Gaziantep\'te Şehitkamil Belediyesi tarafından 28. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturulması için fidan dikimi yapıldı

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, 'Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil' projesi kapsamında Beykent Mahallesi'ne 47 bin 500 metrekare alana 4 bin 515 fidan dikerek 28. Etap Şehitkamil Ormanı'nı oluşturdu. Şu ana kadar gerçekleştirilen 27 etap ormanda 2 milyon 512 bin 319 metrekare alana 219 bin 106 fidan dikildi.

24.04.2024 13:33
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Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından 28. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturulması için fidan dikimi yapıldı.

Belediyenin, "Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil" projesi kapsamında Beykent Mahallesi'ne 47 bin 500 metrekare alana oluşturulan ormana 4 bin 515 fidan dikildi.

Mavi servi, kara servi, sedir, zeytin, karaçam ve kızılçam türlerindeki fidanların dikim etkinliğine, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında bugüne kadar kurulan 27 etap ormandaki 2 milyon 512 bin 319 metrekare alana, 219 bin 106 fidanın dikildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından 28. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturulması için fidan dikimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından 28. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturulması için fidan dikimi yapıldı - Son Dakika
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