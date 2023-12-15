Gaziantep\'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen 9 ayrı şüphelinin adresinde yapılan aramada 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ve Araban ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 140 av tüfeği fişeği, 9 tabanca mermisi, 1 tabanca namlusu ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP