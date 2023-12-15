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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep\'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi
15.12.2023 - 16:42,
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen 9 ayrı şüphelinin adresinde yapılan aramada 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil ve Araban ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 140 av tüfeği fişeği, 9 tabanca mermisi, 1 tabanca namlusu ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 18 silah ele geçirildi - Son Dakika
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