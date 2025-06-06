Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 85 fişek ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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