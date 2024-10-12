Gaziantep\'te Silahlı Suç Örgütüne Operasyon

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GAZİANTEP'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 18 şüpheliye ait 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Havadan bir helikopterin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin adreslerine özel harekat ekipleri tarafından basıldı. Bazı kapıların koçbaşı ile kırılarak girildiği adreslerde yapılan aramalarda; 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 otomatik tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 319 fişek, 2 el telsizi ve 6 adet bıçak ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.