Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın

GAZİANTEP'te tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan duman yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Fabrikada zarar neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA
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