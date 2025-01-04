Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

04.01.2025 09:46
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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde yaptığı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.M.D, E.B.M.E, A.E. ve M.A. ile sosyal medyadan örgüt propagandası yapan M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B.M.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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