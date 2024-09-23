Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bir araç durduruldu.

Yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.