Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bir araç durduruldu.
Yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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