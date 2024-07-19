Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik İslahiye, Oğuzeli, Araban, Nizip, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikamet ve arazilerinde yasa dışı Hint keneviri eken 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.