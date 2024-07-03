Gaziantep'te yabancı uyrukluları darbedip gasbeden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te yabancı uyrukluları darbedip gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yabancı uyrukluları darbedip gasbettikten sonra sosyal medyada paylaşan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.07.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yabancı uyrukluları darbedip gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün Nizip ilçesinde yabancı uyruklu kişileri darbedip gasbettikten sonra sosyal medyada paylaşan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı, birinin de arandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Temmuz Pazartesi günü Nizip ilçemizde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yabancı uyruklu şahısları darbederek sosyal medyadan paylaşan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatılmış, yabancı uyruklu kişilerin ikametlerinde oturdukları esnada şüpheli şahısların ikamete gelerek kendilerini bıçak ve sopalarla darbedip, cep telefonu ve paralarını gasbedip uzaklaştıkları anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin B.K, C.K. ve V.V. oldukları tespit edilmiş, ikisi yakalanmış ve adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Olayın firari şüphelisi V.V'yi yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA

Gaziantep, Nizip, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yabancı uyrukluları darbedip gasbeden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:10:47. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te yabancı uyrukluları darbedip gasbeden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement