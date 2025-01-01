Gaziantep'te Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Gaziantep'te Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Gaziantep\'te Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Gaziantep'te, saat 00.02'de dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine 'Ökkeş' ismi verildi. Bebeğin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Ayrıca şehirdeki sokak partisinde kutlamalar yapıldı.

01.01.2025 00:50  Güncelleme: 00:52
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GAZİANTEP'te, yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya geldi. Bebeğe, 'Ökkeş' ismi verildi.

Mustafa ve Nazlı Suyabatmaz çiftinin saat 00.02'de dünyaya gözlerini açan bebeği, 3 kilo 600 gram olarak doğdu. Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeği nöbetçi sağlık çalışanları ve başhekim ziyaret ederek, hediye ve altın takdim etti.

Gaziantep Cengiz Gökçek Doğum Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatma Coşkun, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Gaziantep Cengiz Gökçek Doğum Hastanemizde 6'ncı gebeliği nedeniyle hastanemize gelen Nazlı Hanım'ın bir erkek bebeği dünyaya geldi. Anne ve babayı normal doğuma teşvik edici bilgilendirmeler sonucunda 3 kilo 600 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya geldi. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Bebeğin sağlık durumu iyi yakın takip altındayız. Anne ile ilk temasını da sağladı" dedi.

SOKAK PARTİSİ YAPILDI

Bu arada Gaziantep'te belediye tarafından düzenlenen sokak partisinde toplanan gençler ve aileler yeni yılda söylenen şarkılar eşliğinde eğlendi. Polis ekipleri yılbaşı önlemleri kapsamında meydanda yoğun güvenlik önlemi alırken, çok sayıda vatandaş telefonları ile kutlamaları ve eğlenceleri çekti.

Kaynak: DHA

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