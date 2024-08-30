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Gaziantep'te Zafer Bayramı kutlandı

GAZİANTEP - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Gaziantep'te de İstasyon Meydanı'nda kutlama ve geçit törenleri düzenlendi.

Tören, öğrencilerin şiirleri, halk oyunu gösterisi ile askeri ve sivil hizmet araçlarının tören geçidinin ardından son buldu. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep milletvekilleri, vali yardımcıları ve kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, adli idari ve askeri erkan ile şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.