Gaziantep'te Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Zafer Bayramı kutlandı

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni düzenlendi. Tören, öğrencilerin şiirleri, halk oyunu gösterisi ve askeri-sivil hizmet araçlarının tören geçidiyle son buldu. Törene Gaziantep Valisi, Garnizon Komutanı, belediye başkanı, milletvekilleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

30.08.2024 22:51
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Gaziantep'te Zafer Bayramı kutlandı

GAZİANTEP - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Gaziantep'te de İstasyon Meydanı'nda kutlama ve geçit törenleri düzenlendi.

Tören, öğrencilerin şiirleri, halk oyunu gösterisi ile askeri ve sivil hizmet araçlarının tören geçidinin ardından son buldu. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep milletvekilleri, vali yardımcıları ve kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, adli idari ve askeri erkan ile şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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