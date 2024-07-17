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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Nizip İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile birlikte Nizip Belediyesine gelen Vali Çeber, Belediye Başkanı Ali Doğan, Belediye Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Ali Doğan'ı tebrik eden Çeber, görevinde başarılar diledi.

Doğan ise, ziyaretlerinden dolayı Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Karşılıklı sohbet ortamında devam eden ziyarette, ilçe halkının beklentileri, yapılan devam eden ve yapılacak olan hizmetler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Doğan, Vali Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hediye takdim etti.

Muhtarlarla toplantı yaptı

Vali Çeber, Nizip Belediyesinde muhtarlarla toplantı yaptı.

Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Çeber, yeni seçilen ve devam eden tüm muhtarlara başarılar dileyerek görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Toplantıların her zaman devam edeceğini ve belirtilen sorunların çözümüne dair gelişmelerin takip edileceğini ifade eden Çeber, katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Nizip'in kendisi için önemli olduğunu belirterek belediyeler arası iş birliği çerçevesinde altyapıdan üstyapıya, tarıma kadar pek çok alanda hizmetlerin aksatılmadan devam edeceğine ifade etti.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da, "Muhtarlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek notumuzu aldık. İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak her çalışmada yer alacağımızı ve destek sunmaya hazır olduğumuzu buradan bir kez daha belirtiyor katılımlarından ve verdikleri kıymetli bilgilerden dolayı Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçem adına teşekkür ediyorum." dedi.