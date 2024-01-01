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Gaziantep yeni yıla sessiz başladı
GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni yılın ilk gününde kent merkezine sessizlik hakim oldu.
Gaziantep'te her gün yoğunluk yaşanan çarşı meydanı bu yılın ilk günü boş kaldı. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Gaziler Caddesi'nde esnaf ve vatandaşların azlığı dikkat çekti. Çarşı pazar ise neredeyse boştu.
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