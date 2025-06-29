Gaziemir'de Yangın nedeniyle Havalimanı Kapalı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nın uçuşlara geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziemir'deki orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmiyor.

İzmir varışlı bazı uçuşların farklı havalimanlarına yönlendirildiği, yangının kontrol altına alınmasının ardından uçuşların normale dönmesinin beklendiği belirtildi.