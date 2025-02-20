Gaziosmanpaşa\'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

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GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı binanın 3'ncü katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1143. Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 3'ncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada mahsur kalanlar merdiven yardımı ile tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan olmazken, yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.