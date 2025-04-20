Gaziosmanpaşa\'da Çocuk Kavgası

GAZİOSMANPAŞA'da küçük yaştaki bir kız çocuğu, yaşıtları tarafından darbedildi. Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuğunun saçının koparıldığı, yere düşürüldükten sonra da tekme tokat darbedildiği anlar görülüyor.

Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yaşları küçük olan 4 kız çocuğu, kendi yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı. Buluşma yerine gelen kız çocuğu, burada arkadaşlarıyla bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kız çocuğu arkadaşlarını darbetmeye başladı. O anlar gruptaki diğer kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SAÇINI KOPARARAK KAMERAYA GÜLDÜ

Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatlayıp yere düşürdükleri, yere düştükten sonra ise tekmeledikleri anlar yer alıyor. Darbedilen kız çocuğu diğer kızların ellerinden kurtulmak isterken çığlık atıyor. Darp sırasında kız çocuklarından birinin, darbettikleri arkadaşlarının saçını kopararak kameraya gösterip güldüğü anlar da görülüyor.