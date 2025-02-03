Gaziosmanpaşa'da motosikletli kişilerce eczaneye silahla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazım Karabekir Mahallesi 831/1. Sokak'taki eczanenin önüne gelen motosikletteki 2 kişi, silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.
Kurşunlar eczanenin tabelasına isabet etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, eczanede inceleme yaptı.
Ekiplerin, şüphelileri arama çalışması sürüyor.
Öte yandan, şüphelilerin eczaneye silahla ateş ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da Eczaneye Silahlı Saldırı - Son Dakika
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