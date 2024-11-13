Gaziosmanpaşa'da Trafik Kovalamacası - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Trafik Kovalamacası

Gaziosmanpaşa\'da Trafik Kovalamacası

Motosikletli ile otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışma, kovalamacayla sonuçlandı.

13.11.2024 10:49
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Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre 2 otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, trafikte kovalamacaya dönüştü. Kovalamaca sırasında, otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce motosikletliye daha sonra aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi'nde 11 Kasım Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü ile arkadaş olan iki otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa bir süre sonra trafikte kovalamacaya dönüştü. İki otomobil sürücüsü, motosikletliyi bir süre caddede kovalayarak durdurmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü, ara sokağa girdiği sırada, otomobil sürücülerinden biri direksiyon hakimiyetini kaybederek önce motosiklete daha sonra aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazanın etkisiyle sürüklenerek yere düşen motosiklet sürücüsü, yerden kalkarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Diğer otomobil sürücüsü ise, aracından inerek kaçan sürücüyü yakalamaya çalıştı. Kısa süre sonra geri dönen sürücü ve çevredekiler takla atan otomobildeki iki kişiyi, sıkıştıkları yerden çıkardı. Takla atan otomobili sürücüsü ile araçta bulunan arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan olay bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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