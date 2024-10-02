Gaziosmanpaşa\'da Yangın Paniği

Gaziosmanpaşa'da inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldıztabya Mahallesi Karanfil Sokak'ta, inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Konteynerde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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