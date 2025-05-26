Gazipaşa'da Kaçakçılık Operasyonu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında ilçede düzenlenen operasyonda, bir araçta 15 bin kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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