Gazipaşa'da Muz Bahçesinde Yangın

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçesinde başlayıp, makilik alana sıçrayan yangın 6 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Muz bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, muz bahçesinin çevresinde bulunan makilik alana sıçradı. İtfaiye ekipleri zorlu arazi şartları nedeniyle yangını 6 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alabildi. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,