Gazipaşa\'da Orman Yangını Söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Gazipaşa'nın Aydıncık Mahallesi Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinlerinin de destek verdiği müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.
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