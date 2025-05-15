Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, zift yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
M.A.B. idaresindeki zift yüklü 33 ANH 428 plakalı tır, Zeytinada Mahallesi D 400 kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen tırda daha sonra yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın büyümeden söndürüldü.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gazipaşa'da Zift Yüklü Tır Devriildi - Son Dakika
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