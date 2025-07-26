Gazipaşa'daki Orman Yangını Kontrol Altında

GAZİPAŞA DA KONTROL ALTINDA

Antalya'da dün öğle saatlerinde Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangını bugün akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Böylelikle kentte meydana gelen 4 orman yangınının tamamı kontrol altına alınmış oldu.

Yücel BULUT/ GAZİPAŞA (Antalya),