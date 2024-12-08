GAZZE Dayanışma Platformu öncülüğünde Fatih Cami'nde toplanan kalabalık Saraçhane parkına yürüyüş gerçekleştiriyor. Suriyelilerle birlikte muhaliflerin Şam'a girişini kutlayan grup, Suriye ve Türk bayrakları açarak 'Özgür Suriye' sloganları attı. Yürüyüşe aileleriyle katılan Suriyelilerin kutlamaları Saraçhane Parkı'nda devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gazze Dayanışma Platformu'ndan Şam Kutlaması - Son Dakika
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