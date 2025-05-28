Gazze'de Açlık ve Kıtlık Tehlikesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de açlık ve kıtlığın çok yüksek seviyelere ulaştığını, bu nedenle de insanların öldüğünü bildirdi.

Balkhy, DSÖ'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 78'inci toplantısına katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde, Gazze'deki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki durumun tahrip edici olduğunu kaydeden Balkhy, sağlık için çok kritik olan alanların ve altyapının tamamen yok edildiğini söyledi.

Balkhy, "Sağlık konusunda insanlar çok zor bir ortamda yaşıyor. Hijyen sağlığın temelidir ve Gazze'de bu eksik. Sağlık bakım sistemlerinde de bir yıkım var, sadece birkaç hastane kısmen veya asgari düzeyde hizmet veriyor. Gerçekten çok fazla kaynak eksikliği var. Temel ilaçların yüzde 41'i veya 42'si hiç yok. Ana aşıların yüzde 41'i veya 42'si stoklarda yok. Tıbbi ekipmanın yaklaşık yüzde 64'ü de stoklarda hiç yok." dedi.

Gazze'de son derece dirençli sağlık çalışanlarının bulunduğunu anlatan Balkhy, bu kişilerin sahip olduklarıyla ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları yıkıcı bir durumun yaşandığını söyledi.

"Sınırda daha fazla yardım ulaştırmak için bekleyen yaklaşık 51 tırımız var"

Balkhy, cilt döküntüleri, zatürre, çok sayıda enfeksiyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi salgınların yaşandığına işaret ederek, tüm bunların Gazze halkını olumsuz etkilediğini ve durumun iyi görünmediğini söyledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın zorluklarına da işaret eden Balkhy, şöyle devam etti:

"Sınırda daha fazla yardım ulaştırmak için bekleyen yaklaşık 51 tırımız var. DSÖ depolarında bulunanları bazı bölgelere ulaştırmaya çalışıyoruz. 51 tırı Gazze'ye getirmekte sorun yaşıyoruz. (İsrail'in uyguladığı) Ayrıca ablukanın 11'inci haftasından sonra gelen gıda da ihtiyaçlar için yeterli değil. Genel olarak Gazze'deki açlık ve kıtlık çok yüksek seviyelere ulaştı. İnsanlar temel gıda ihtiyaçlarını ve besini elde etme konusunda çok çaresizler. (Açlık nedeniyle) Çocuklar da ölüyor. Açlıktan ölen insanlar var. Bu çok açık. İnsanlar yemek yemediğinde aç kalıyor, ölüyor. İlaç, tedavi ve yiyecek olmadan insanlar ölüyor."

Gazze'deki ölüm sayısının 54 bini aştığını söyleyen Balkhy, bunun muhtemelen daha fazla olduğunu ve enkaz altında kaç kişinin öldüğünü bilmediklerini söyledi.

Balkhy, "Gazze'deki ölüm sayısı düşük tahmin ediliyor. Bence oradaki yıkım hayal gücünün ötesinde." diye konuştu.