Gazze'de Korkunç Koşullar

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GAZZE, 27 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Gazze Misyonu Başkanı Yardımcısı Stephanie Eller, Gazze'nin kuzeyindeki durumu "korkunç" diye nitelendirdi.

Eller, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Devam eden tahliye emirleri ve temel malzemelerin de kısıtlanmaya devam etmesi Gazze'nin kuzeyinde kalan sivil nüfusu korkunç koşullar altında bırakıyor" dedi.

ICRC yetkilisi, "Hastanelere tahliye emri verildi, bu da orada kalan birçok sivil için tıbbi hizmetlerin potansiyel kaybıyla sonuçlanabilir. Bu hastaneler zaten daha fazla yaralı ve hasta gelmeye devam ettikçe ciddi kaynak sıkıntısı ile mücadele ediyor" dedi.

Birçok sivilin çatışma, yıkım, hastalık ya da engeller nedeniyle hareket edemediğini kaydeden Eller, tahliye talimatlarının net olmaması nedeniyle durumun daha da karmaşık hale geldiğini sözlerine ekledi.

Eller, insani yardım ve sağlık personelinin Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.