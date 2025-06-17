Gazze'de Sağlık Krizi: DSÖ Uyarıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye yakıt girişi olmamasının sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'ye 100 günden uzun süredir yakıt girişi olmadığını ve tahliye bölgelerinde kalan yakıt stoklarını geri alma girişimlerinin reddedildiğini belirten Ghebreyesus, "Bu, sağlık sistemini çöküşün eşiğine getiriyor. 17 hastane, 7 sahra hastanesi ve 43 sağlık merkezi, asgari günlük yakıtla zar zor çalışıyor. Yakında hiç yakıt kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, yakıtın olmamasının sağlık hizmetlerini bir bütün olarak engellediğine işaret ederek, "Yakıt ve tıbbi malzemelerin Gazze'ye mümkün olan tüm yollarla girmesine izin verin. Acilen ateşkes sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.