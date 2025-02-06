Gazze\'de Yeniden İnşa Zorlukları

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GAZZE, 6 Şubat (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından yaşamlarını yeniden kurma konusunda büyük zorluklarla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Çatışmaların durması bir nebze rahatlama getirmiş olsa da aylardır süren savaş geride derin yaralar bıraktı.

Gazze'de evler, okullar, hastaneler ve yollar da dahil altyapının büyük bir kısmı yıkılmış ya da ağır hasar görmüş durumda.

Yeniden inşa süreci kaynak yetersizliği, geniş çaplı yerinden edilme ve yetersiz yardım nedeniyle içinde çıkılamaz bir hal aldı.

Barınaksız kalan on binlerce aile, derme çatma çadırlarda ya da aşırı kalabalık kamplarda yaşıyor.