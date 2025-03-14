Gazze için 50 Günlük Ateşkes Teklifi - Son Dakika
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Gazze için 50 Günlük Ateşkes Teklifi

Trump'ın temsilcisi Witkoff, Gazze'de insani yardım ve esir takası için yeni bir teklif sundu.

14.03.2025 00:16
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İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Gazze'de ateşkes müzakereleri kapsamında yeni bir teklif sunduğunu öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Witkoff, taraflara Gazze'ye insani yardımın yeniden başlaması karşılığında sınırlı şekilde esir takasının gerçekleşmesi yönünde bir teklif sundu.

Teklifin ayrıca Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri de içerdiği kaydedildi.

Yeni teklife göre, ateşkesin 50 güne uzatılacağı ve serbest bırakılacak esir sayısının müzakerelere bağlı olacağı aktarıldı.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu da Witkoff'un daha fazla esirin (10) serbest bırakılmasını öngören ilk teklifin uygulanabilir olmadığını fark ettikten sonra arabuluculara, Gazze Şeridi'ndeki tüm ABD vatandaşı esirler dahil olacak şekilde, sağ 5 esirin serbest bırakılması ve 9 esirin cenazesinin teslim edilmesi teklifinde bulunduğunu kaydetti.

Habere göre, Witkoff, Gazze Şeridi'nde ramazan ayını ve Yahudilerce kutsal Hamursuz Bayramı'nı kapsayacak şekilde 50 günlük ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını teklif etti.

İsrailli bir kaynağın, daha fazla esirin serbest bırakılmasını isteseler de teklifin kendileri tarafından kabul edildiğini söylediği ve "Top artık Hamas'ın sahasında." dediği aktarıldı.

Hamas'ın, Gazze'ye yönelik tüm saldırıların durması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi konusunda ısrar ettiği ve buna ilişkin taahhüt istediği belirtildi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, Gazze Şeridi'nde 59 İsrailli esirin bulunduğunu ve İsrail ordusunun tahminlerine göre bunların 35'inin ölü, 24'ünün ise sağ olduğunu aktardı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise Witkoff'un yeni ateşkes teklifinin 1 Mart-20 Nisan tarihleri arasındaki 50 günü kapsadığı ve bu süreçte müzakerelerin devam edeceği kaydedildi.

Haberde, İsrailli bir kaynağın "anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını ve müzakere heyetinin Katar'da kalmasının iyi bir işaret olduğunu" söylediği aktarıldı.

Hamas müzakerelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü duyurmuştu

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.

İsrail müzakere heyetinin 10 Mart'ta "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisi olmaksızın Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da müzakerelere katılmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucu ülkelerle Doha'daki müzakerelerin olumlu bir şekilde sürdürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze için 50 Günlük Ateşkes Teklifi - Son Dakika

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