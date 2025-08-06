Gazze İçin Dayanışma Kampanyası

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katara Kültür Köyü ve Eski Doha Limanı bölgesindeki restoranlar, 7–9 Ağustos tarihleri arasında elde edecekleri gelirleri, İsrail işgali altındaki Gazze halkına bağışlayacaklarını duyurdu.

Katar merkezli yardım kuruluşu Qatar Charity tarafından yürütülen ve "Gazze'nin Yanındayız (We Stand With Gaza)" isimli insani yardım kampanyası kapsamında 3 gün boyunca söz konusu restoranların gelirleri doğrudan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönlendirilecek.

Qatar Charity'den yapılan açıklamada, kampanya sayesinde gıda, sağlık hizmetleri, barınma ve eğitim gibi temel alanlarda yaklaşık 550 bin kişiye yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Katara Kültür Köyü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise "Gazze halkının yanında olduğumuzu göstermek ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kültürel ve sosyal kurumlar olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Organizasyon yetkilileri, vatandaşları ve turistleri kampanyaya destek olmaya davet etti.

Söz konusu kampanya, Katar'da sosyal medya kullanıcıları tarafından da desteklendi.

"#WeStandWithGaza" etiketiyle paylaşılan mesajlar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Katılımcı restoranlar da sosyal medya hesapları üzerinden kampanyaya ilişkin duyurular yaptı.

Katar'daki resmi ve yerel yetkililer de kampanyaya destek verdiklerini açıklarken, benzer girişimlerin artması temennisinde bulundu. Yetkililer, vatandaşların hem yardım etmek hem de farkındalık oluşturmak adına Katara ve Eski Doha Limanı'ndaki restoranları ziyaret etmelerini önerdi.