Gazze\'ye 66 Bin Lira Yardım Toplandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Yaşar Ertunç 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için 66 bin 200 lira yardım toplandı.

Kur'an kursu öğreticisi, öğrencileri ve velilerin "Zalime Karşı Mazlumun Yanında Maddi ve Manevi Saf Tut" sloganıyla başlattığı kampanyaya, ilçedeki hayırseverler de destek verdi.

Kampanya kapsamında toplanan 66 bin 200 lira Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) teslim edildi.

İlçe Müftüsü Hasan Karataş, kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.