Gebze\'de 5 Milyon TL Değerinde Elektronik Sigara Ele Geçirildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan, 2 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'de dün kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 aracı durdurup arama yaptı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan, 2 bin 500 elektronik sigara ele geçirilirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.