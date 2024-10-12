Gebze\'de Sokak Hayvanları İçin Suç Duyurusu

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Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Güzeller Mahallesi'ndeki Gebze Belediyesi önünde toplanan, aralarında şarkıcılar Seren Serengil ve Hande Yener'in de bulunduğu bir grup, çeşitli sloganlar attı.

Grup daha sonra Issıkgöl Caddesi üzerinden polisin güvenlik nezaretinde Gebze Adalet Sarayı'na yürüdü.

Burada aralarında imza toplayan gruptakiler, temsilcileri vasıtasıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına görüntülere ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gruptakilerin suç duyurusunun ardından Gaziler Mahallesi'ndeki bir barınağa gittiği öğrenildi.