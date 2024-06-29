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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

'Gecenin hayaleti' Tunceli'de görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından telefon kamerası ile kayıt altına alındı. El feneri yardımı ile bir süre takip edilen vaşak daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.