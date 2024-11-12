Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı kamyonet, Kütahya-Gediz kara yolunun 5'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sezgin Kul'a (46) çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Kul'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın ardından kaçan araç sürücünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gediz'de Kamyonet Çarpması: 1 Ölü - Son Dakika
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