Gediz\'de Orman Yangını Çıktı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Gediz ilçesinde ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.