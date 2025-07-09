SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kütahya'nın Gediz ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gediz ilçesi ile Uşak sınırında bulunan Derbent köyü mevkisinde tarım arazisinde başlayan orman yangınına çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve orman personeli müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 1 uçak ve 3 helikopter de havadan destek veriyor.
Son Dakika › Güncel › Gediz'de Orman Yangını Müzakeresi - Son Dakika
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